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Spor

82 biletli seyirci!..

Macaristan'ın iki önemli futbol takımı Debrecen ile Vasas arasındaki kupa maçını sadece 82 biletli seyircinin izlemesi ülkede günün konusu oldu.

05 Aralık 2008 02:00

Macaristan'ın iki önemli futbol takımı Debrecen ile Vasas arasındaki kupa maçını sadece 82 biletli seyircinin izlemesi ülkede günün konusu oldu.

Macaristan'ın tek günlük spor gazetesi olan Nemzetisport manşetinde "82 seyirci izledi" diye yazdı. Gazete haberde ise, Macar futbolunun nasıl can çekiştiği, iki güzide kulübün maçının sadece 82 biletli seyircinin izlemesini çok acı verdiğini yazdı.

Spor gazetesi alt başlığında ise, "Taraftarların maç sırasından futbolcularla konuşması herkes tarafından duyuldu" yazdı. Kulüp yöneticileri ise sağanak yağmur altında oynandığı için taraftarların maça rağbet etmediğini, ancak yine de çok üzüldüklerini açıkladılar.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Kalman Meszöly'ün oğlu olan ve ülkede başarılı genç hocalar sıralamasında yerini alan Geza Meszöly'ün teknik direktörlüğünü yaptığı Vasas, deplasmanda Debrecen'le 3-3 berabere kaldı

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