"81’i emniyet müdürü 415 polis firar etti"

Darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlarda, bazı polis müdürlerinin de darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği öne sürülmüştü. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, soruşturmalarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 81’i emniyet müdürü olmak üzere 415 polisin firar ettiği belirlendi.

Kilit isimler kaçtı

Firar ettiği öne sürülen polis müdürleri arasında kilit isimlerin de bulunduğu bildirildi. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Cihangir Çelik ve kumpas davalarının kilit isimlerinden olan Muharrem Durmaz'ın da firar edenler arasında olduğu iddia edildi



Aranan emniyet müdürlerinin çoğunun 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerle birlikte aktif görev aldıkları, bazılarının örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı ileri sürüldü.

17 bin 615 polise ihraç

Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 17 bin 615 polis meslekten ihraç edilirken, 10 bin 253 polis ise açığa alındı.

Gözaltına alınanlardan 8 bin 367 polis tutuklandı. 4 bin 480 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açığa alındıktan sonra haklarında yapılan soruşturmaların ardından 3 bin 310 polis ise görevlerine iade edildi.