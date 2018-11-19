81 yaşındaki görme engelli, tuhafiye ürünleri satıyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 60 yıl önce 21 yaşındayken hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybeden Hüseyin Eser (81), Uzun Çarşı\'da açtığı tezgahta lastik, dikiş ipliği, dikiş iğnesi gibi tuhafiye ürünleri satıyor. Eşi de görme engelli olan Eser, \"Başka kimsemiz yok. Kendi kendimize bakıyoruz\" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi\'nde kendisi gibi görme engelli 65 yaşındaki eşiyle yaşayan Hüseyin Eser, sabah erken saatlerde komşularının yardımıyla tezgahını alıp minibüse biniyor. Tarihi Uzun Çarşı\'ya gelen Eser, burada esnafın da yardımıyla tezgahını açıyor. Lastik, dikiş ipliği ve dikiş iğnesi gibi ürünleri tezgahına yerleştiren Hüseyin Eser, akşam saatlerine kadar satış yapıyor. Akşam da yine esnafın yardımıyla tezgahını toplayan Eser, minibüsle evine dönüyor.

\'BABAMIN HASIMLARI SALDIRDI\'

21 yaşında babasının hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybettiğini söyleyen Hüseyin Eser, \"60 senedir bu işi yapıyorum. Eşimle birlikte yaşıyorum, o da görmüyor. Babamın düşmanlar kasten saldırdı, gözlerimi kaybettim. Gözlerim görseydi ben hafız olmak istiyordum\" dedi. Bakacak kimseleri olmadığını söyleyen Eser, \"Hep bu işi yaptım, kimsem yok. Kendi kendime çalışıyorum, kendi kendime bakıyorum. İki tane kızım var, eşleriyle yaşıyorlar, eşleri fabrikada işçi olarak çalışıyor. Kimse kimsenin halini görmez. Ne yapacaksın? Çalışmadan olmuyor\" diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşı esnafından Doğan Akkurt ise \"Hüseyin ağabey 60 yıldır buradaymış. Ben 25 yıldır bu çarşıdayım. Sabah saat 10.00-11.00 gibi gelir, akşam 18.00\'de gider. Burada lastik, iğne satar. Artık işine alışmış. Biz de yardımcı oluyoruz. Bir şekilde işini götürüyor\" dedi.



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