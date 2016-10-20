T24 LogoT24 Logo
Dünya

81 yaşındaki adamın öldüğü 8 ay sonra fark edildi

Yaşlı adamın yalnız yaşadığı ve çevresindekilerle irtibatının sınırlı olduğu belirtildi

20 Ekim 2016 03:35

Belçika'da 81 yaşındaki iki çocuk babası ev sahibinin öldüğü 8 ay sonra fark edildi.

Gent şehrinde yaşayan Urbain De Vreeze'nin cesedi, komşusunun yeni ısıtma sistemi için izin alma girişimiyle bulundu. 

Geçecek boru hattı nedeniyle De Vreeze'nin iznine ihtiyaç duyan komşusu, günlerdir kapı açılmayınca polise haber verdi. Bunun üzerine apartmanın üçüncü katındaki eve gelen polisler, yine kapı açılmayınca içeri girdi. 

Polisler, evde ağır koku ve yaşlı adamın çürüyen cesediyle karşılaştı. Cesedin çürüme oranı ve evdeki yiyeceklerin son kullanım tarihi esas alınarak yapılan hesaplamada, De Vreeze'nin 8 ay önce öldüğü saptandı. 

Posta kutusu dolu olduğu görülse de komşularının irtibata geçmeye çalışmadığı De Vreeze'nin yalnız yaşadığı ve çevresindekilerle irtibatının sınırlı olduğu belirtildi. 

Belçika basınında tek başına ölen adamın iki oğlu olduğu bilgisine yer verildi. 

 

ETİKETLER

Urbain De Vreezebelçikaöldüğü 8 ay sonra fark edildikomşu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24