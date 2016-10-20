81 yaşındaki adamın öldüğü 8 ay sonra fark edildi

Belçika'da 81 yaşındaki iki çocuk babası ev sahibinin öldüğü 8 ay sonra fark edildi.

Gent şehrinde yaşayan Urbain De Vreeze'nin cesedi, komşusunun yeni ısıtma sistemi için izin alma girişimiyle bulundu.



Geçecek boru hattı nedeniyle De Vreeze'nin iznine ihtiyaç duyan komşusu, günlerdir kapı açılmayınca polise haber verdi. Bunun üzerine apartmanın üçüncü katındaki eve gelen polisler, yine kapı açılmayınca içeri girdi.



Polisler, evde ağır koku ve yaşlı adamın çürüyen cesediyle karşılaştı. Cesedin çürüme oranı ve evdeki yiyeceklerin son kullanım tarihi esas alınarak yapılan hesaplamada, De Vreeze'nin 8 ay önce öldüğü saptandı.



Posta kutusu dolu olduğu görülse de komşularının irtibata geçmeye çalışmadığı De Vreeze'nin yalnız yaşadığı ve çevresindekilerle irtibatının sınırlı olduğu belirtildi.



Belçika basınında tek başına ölen adamın iki oğlu olduğu bilgisine yer verildi.