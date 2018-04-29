T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

81 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Ülkü Tamer kimdir?

Ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ülkü Tamer, Pazar akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ardından ünlü

29 Nisan 2018 20:30

Ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer 81 yaşında hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ülkü Tamer, Pazar akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ardından ünlü şairin hayatını kaybettiği haberi geldi.

Tamer'in cenazesi Pazartesi günü Turgutreis Merkez Cami'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Ülkü Tamer 20 Şubat 1937 Gaziantep'te doğmuştu.

Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Koleji'ni bitirdi.

Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti.

1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık verdi.

Milliyet Yayınları'nda Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti.

İlk şiiri 1954'te yayımlandı.

Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı.

1959'da ilk şiir kitabı 'Soğuk Otların Altında' yayımlandı.

yazmıştı

""İkinci Yeni" şiirler yazardı, şimdi vazgeçti sanıyorum. Biletini daha aydınlık şiirler için almış gibi. Daha, şiirde mi, hikâyede mi demir atacağı belli olmadığından, öyle oturmuş bir kişiliği de yok.

"Şimdilik, öncü-yeni olmak uğruna çoğu kere şiiri, hikâyeyi de karanlık izbelerde bırakıyor. Salt, öncü-yeni olmayı bir yana atıp hikâyeci ya da ozan olmayı daha bir öne aldığı gün, çok yakından bildiğim cin gibi zekâsı ve yaratıcı yeteneğiyle, Behçet Kemal Çağlar'ın öğrencisi olduğuna da aldırmadan, onu daha aydınlık, daha havadar pencerelerde göreceğime inanıyorum."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TamerMuğla BodrumTamer PazarArdındanPazartesiTurgutreis Merkez CamiGümüşlük Mahalle MezarlığıGaziantepRobert KolejiGazetecilik EnstitüsüYayınları MilliyetMilliyet Sanat DergisiSanat OlayıPostası Yelken Yeditepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24