81 Nobel Ödüllü isim, 3 Kasım'da Joe Biden'ı destekleyeceklerini açıkladı

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Geçmişte Nobel Ödülü'ne layık görülen 81 isim, 3 Kasım'da yapılacak ABD genel seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Aralarında farklı dallarda ödüle layık görülen isimler bulunan 81 kişi kararlarını bir açık mektup yazarak duyururken, Biden'ın "uzmanları dinlemeye açık olduğunu" ve "sorunlara çözümler için bilimin kullanılmasına saygı gösterdiğini" ifade etti.

Nobel Ödüllü 81 isim, "politika üretiminde bilime hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.

CNN'e konuşan bir kaynak, mektubun hazırlanmasında Temsilciler Meclisi'ndeki tek fizikçi olan Demokrat Bill Foster'ın büyük rol oynadığını belirtti.