81 ildeki huzur ve güven uygulamasında 1546 kişi yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EMNİYET ve Jandarma teşkilatları tarafından dün akşam ülke genelinde 53 bin 876 personelin katılımıyla \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması\' yapıldı. Uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 1546 kişi yakalandı, 124 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından, Ramazan ayında mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması için dün akşam ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler beşer kişilik ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada; toplam 53 bin 876 personel ve 9 bin 841 ekip görev yaptı, 9 bin 834 kara aracı, 6 deniz aracı, 1 hava aracı ve 177 dedektör köpek kullanıldı.

ARANAN 1546 KİŞİ YAKALANDI

2 bin 594 noktada mobil tablet PC cihazları üzerinden sorgulama yapılarak gerçekleştirilen uygulamada; 17 bin 681 umuma açık yer ve 18 bin 899 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada 475 bin 420 kişi kontrol edilerek, aranan 1546 kişi yakalanırken 124 kişi de gözaltına alındı. 112 bin 878 aracın sorgulandığı ve incelendiği uygulamada, 98 aranan araç ve trafikten men edilmesi gereken 527 araç tespit edildi. Ayrıca gün boyu adli-idari ve trafik yönünden toplam 954 bin 899 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada ayrıca 14 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi, 5 kesici alet, 4 kurusıkı tabanca, 11 gram eroin, 1675 gram esrar, 68 gram bonzai, 4 gram metanfetamin, 8 ecstasy hap ve 3 bin 159 paket kaçak sigara ele geçirildi.