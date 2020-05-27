81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonra erdi

Türkiye'nin 81 ilinde de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 26 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada 22 Mayıs saat 24.00’de başlayan kısıtlamaya ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği kaydederek, "Bu uygulama sırasında az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız olmuştur. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tesbit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

"66 yerleşim yeri karantinada"

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Halihazırda, bugün (26 Mayıs) saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61.559’dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice verdiği açıktır. Ancak bu başarı ve özellikle 4 günlük kısıtlamanın bu gece tamamlanacak olması, virüsle mücadeledeki sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, “kontrollü sosyal hayat”’ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı – sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

"Maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini önemle rica ediyoruz"

Bu itibarla 81 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasındaki günlerde hem bireysel tedbirlerimizin devamını, hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmamasını, bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Çünkü Koronavirüs'le mücadelede milletimizin desteği ve önlemlere riayeti, sürecin temel belirleyicisidir. İnşallah bugüne kadar pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid- 19 salgınını da hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır.

Bu vesile ile Aziz Milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramını tekraren tebrik ediyor, eskisi gibi coşkuyla ve yan yana kutladığımız bayramlara en kısa sürede ulaşmak dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz."