81 ilde yapılacak, toplu taşıma, pazar, kafe, cami ve piknik yerlerine Koronavirüs denetimleri başladı

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ne diyor? Genelgeye göre valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde denetim uygulanacak yerler şöyle sıralandı: Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar.