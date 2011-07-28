81 ilde kayıp çocuklar için özel tim kuruluyor

T24

Amirlere eğitim veriliyor



Her ilde kurulacak

Hoca da 'özel'

Kayıp anında öncelikli 4 işlem

Ameliyat ihmali de masada

2009'un Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için evden çıkan Ahmet Tuna (9) ve Dilruba Tekin (6) kardeşler ile Türkan Ay'ın (11) akıbeti uzun süre ülke gündeminde kalmıştı. Aramadan sonuç alınamayınca Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin başkanlığında kurulan özel ekip devreye girmiş, cesetler bulunmuş, U.V.G. yakalanmıştı.Akşam'ın haberine göre, Emniyet, şimdi Çocuk Şube'lere bağlı kayıp çocuk bürolarının amirlerine 20'şerli gruplar halinde Ankara'da 'soruşturma teknikleri eğitimi vermeye' başladı. Bugüne kadar 40 amir eğitimden geçti. Program tamamlandığında, 81 ilin kayıp çocuklar büro amirleri bu eğitimden geçmiş olacak.Amirler, illerinde kayıp çocuklar için özel ekipler kuracak ve kursta öğrendiklerini bu ekiplere aktaracak. Emniyet'in, bu kursun ardından tüm illerin çocuk şube müdürlerini de benzer bir eğitimden geçirmeyi planladığı öğrenildi.Kurslarda, Kayseri olayını aydınlatan özel ekibin amiri Ercan Taştekin de ders veriyor. Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Taştekin, kursiyerlere kayıp çocuk soruşturmalarında izlenecek özel teknikleri anlatıyor.Kurslarda, bu tür soruşturmalarda izlenecek 4 aşamalı teknik anlatılıyor. Buna göre;1 - İlk aşamada, kayıp çocuğun bilgileri ve eşkali hemen tüm birimlere iletilecek. Otogar, gar, havaalanı ve limanlar alarma geçirilecek. Kaybolma yeri ve saati tespit edilerek didik didik aranacak. Kamera kayıtları incelenecek.2 - Çocuğun çekilmiş son fotoğrafı uygun yerlere asılacak. Varsa telefon dökümleri, mailleri, üye olduğu oyun ve arkadaşlık siteleri araştırılacak. Üzerinde banka ya da kredi kartı varsa para hareketleri kontrol edilecek.3 - Kullanma ihtimali olan tüm bilgisayarların internet bağlantıları incelenecek. Kiralık araç kayıtlarına bakılacak. Çevrede daha önce yaşanmış kaçırma ve istismar olayları masaya yatırılacak. Aile üyeleri ve şüphelilerin telefon kayıtları alınarak analiz yapılacak. Şüpheli araçların trafik ceza ve radar kayıtlarına bakılacak.4 - Bölgede daha önce çocuğa yönelik suç işlemiş kişiler hakkında araştırma yapılacak.Organ nakli ameliyatı yapan sağlık kuruluşlarının kayıtları da sorgulanacak.