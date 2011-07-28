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81 ilde kayıp çocuklar için özel tim kuruluyor

Kayseri ders oldu, kayıp çocuklar için her ile bir özel ekip geliyor. Emniyet polis şeflerini eğitime aldı...

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Kayseri ders oldu, kayıp çocuklar için her ile bir özel ekip geliyor. Emniyet polis şeflerini eğitime aldı. 3 çocuğun cesedini bulan özel ekibin amiri Ercan Taştekin de ders veriyor.



2009'un Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için evden çıkan Ahmet Tuna (9) ve Dilruba Tekin (6) kardeşler ile Türkan Ay'ın (11) akıbeti uzun süre ülke gündeminde kalmıştı. Aramadan sonuç alınamayınca Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin başkanlığında kurulan özel ekip devreye girmiş, cesetler bulunmuş, U.V.G. yakalanmıştı.


Amirlere eğitim veriliyor

Akşam'ın haberine göre, Emniyet, şimdi Çocuk Şube'lere bağlı kayıp çocuk bürolarının amirlerine 20'şerli gruplar halinde Ankara'da 'soruşturma teknikleri eğitimi vermeye' başladı. Bugüne kadar 40 amir eğitimden geçti. Program tamamlandığında, 81 ilin kayıp çocuklar büro amirleri bu eğitimden geçmiş olacak.


Her ilde kurulacak

Amirler, illerinde kayıp çocuklar için özel ekipler kuracak ve kursta öğrendiklerini bu ekiplere aktaracak. Emniyet'in, bu kursun ardından tüm illerin çocuk şube müdürlerini de benzer bir eğitimden geçirmeyi planladığı öğrenildi.


Hoca da 'özel'

Kurslarda, Kayseri olayını aydınlatan özel ekibin amiri Ercan Taştekin de ders veriyor. Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Taştekin, kursiyerlere kayıp çocuk soruşturmalarında izlenecek özel teknikleri anlatıyor.


Kayıp anında öncelikli 4 işlem

Kurslarda, bu tür soruşturmalarda izlenecek 4 aşamalı teknik anlatılıyor. Buna göre;

1 - İlk aşamada, kayıp çocuğun bilgileri ve eşkali hemen tüm birimlere iletilecek. Otogar, gar, havaalanı ve limanlar alarma geçirilecek. Kaybolma yeri ve saati tespit edilerek didik didik aranacak. Kamera kayıtları incelenecek.

2 - Çocuğun çekilmiş son fotoğrafı uygun yerlere asılacak. Varsa telefon dökümleri, mailleri, üye olduğu oyun ve arkadaşlık siteleri araştırılacak. Üzerinde banka ya da kredi kartı varsa para hareketleri kontrol edilecek.

3 - Kullanma ihtimali olan tüm bilgisayarların internet bağlantıları incelenecek. Kiralık araç kayıtlarına bakılacak. Çevrede daha önce yaşanmış kaçırma ve istismar olayları masaya yatırılacak. Aile üyeleri ve şüphelilerin telefon kayıtları alınarak analiz yapılacak. Şüpheli araçların trafik ceza ve radar kayıtlarına bakılacak.


Ameliyat ihmali de masada

4 - Bölgede daha önce çocuğa yönelik suç işlemiş kişiler hakkında araştırma yapılacak.

Organ nakli ameliyatı yapan sağlık kuruluşlarının kayıtları da sorgulanacak.


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