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81 ilde 'huzur' operasyonu

5 bin noktada denetimin yapıldığı operasyona 12 helikopter ile 19 deniz aracı destek veriyor

29 Ocak 2017 00:35

Türkiye genelinde 81 ilde 50 bin 696 polisin katılımıyla eş zamanlı huzur operasyonu yapıldı. Yaklaşık 5 bin noktada denetimin yapıldığı operasyona 12 helikopter ile 19 deniz aracı destek verdi.

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 159 noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve plaka sorgulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise uygulama noktalarını bizzat gezerek çalışma yapan polisleri denetledi.

Uygulamaya ilçe emniyet müdürleri ve il emniyet müdür yardımcıları da bizzat uygulama noktalarını denetleyerek aksaklıklara müdahale etti.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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polisdenetimhuzur operasyonu

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