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81 ilde dev operasyon; bin 873 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 4767 adrese operasyon düzenlendi

18 Şubat 2017 23:47

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Türkiye genelinde 4767 adrese operasyon düzenlendi.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 11 bin 586 polisin 3 bin 583 ekip halinde düzenlediği operasyonlar  sabah saat 06.00'da başladı. Akşam saatlerinde sona eren operasyonda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 1873 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında haklarında mahkemelerin kesinleşmiş hapis cezası verdiği kişiler de bulunduğu bildirildi. Yakalananlar arasında haklarında FETÖ/PDY'den yakalama kararı bulunan 8 kişinin de bulunduğu belirtildi.

 

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