81 il ve 957 ilçe MOBESE ile izlenecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MOBESE sisteminin 81 il ve 230 ilçede faaliyette olduğunu, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin 957 ilçesinin tümünde sistemin hizmete gireceğini söyledi. MOBESE’nin bütün Türkiye sathına yayıldığını anlatan Davutoğlu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan temin edilecek kaynak ile MOBESE ağı örüleceğini kaydetti.

Polis Akademisi’nde düzenlenen Polis Teşkilatının 170. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Başbakan Davutoğlu, 2002’de 189 bin olan emniyet personel sayısının bugün itibariyla 267 bin 965’e çıktığını söyledi, her ilçede MOBESE konulacağını söyledi. Bir polise 263 vatandaş düştüğünü belirten Davutoğlu, şöyle dedi:

“Emniyet Teşkilatımız göz bebeğimiz bir teşkilat olarak, toplumsal huzurumuzun dayandığı temel omurga kurumumuz olarak, hep en öncelikli konumunu sürdürecektir. 2002’ye kadar bin 84 olan zıhlı araç sayısı 2 bin 72’ye çıktı. 2006 yılında başlayan kural ihlallerini ve suçu yerinde tespit etmek anlamında olağanüstü bir görev ifa eden MOBESE sistemi, bugün artık gururla söylüyoruz ki bütün Türkiye sathına yayıldı. 81 il ve 230 ilçemizde etkin bir gözetim, denetim işlevi görmekte. Bu çerçevede Savunma Sanayi Müsteşarlığından temin edilecek kaynakla, ilçelerimizin tümünde MOBESE sistemini kuracağız. Böylece hiç kimse işlediği bir suçun gizli kalacağı düşüncesiyle o suçu işlerken kendilerini rahat hissedemeyecek.”

Her zaman Emniyet Teşkilatı'nın yanında olacaklarını vurgulayan Davutoğlu, başta hasta, yaşlı ve engelliler olmak üzere, herhangi olayda mağdur veya bilgi sahibi vatandaşların işlemlerinin bulundukları yerde yürütülmesi uygulamasını başlattıklarını da anlattı. Davutoğlu, Ankara Pursaklar’da 3 bin kişinin aynı anda eğitim alabileceği Uluslararası Polis Eğitim Merkezi Projesi’ne başladıklarını ifade etti, “Dost ülke polislerini de eğitme imkanı bulacağız” dedi.