81 gazeteciye 183 yıl hapis 333 bin lira para cezası

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) 2017 Yılı Basın Hak İhlali Raporu’nu açıkladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Diyarbakır şubesinde basın açıklaması yapan ÖGİ raporda, OHAL'in “rejim” haline getirildiği belirtilerek 2017'de “en çok insan hakları savunucuları, aydınlar, akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler nasibini aldı” dendi.

İfade ve basın özgürlüğünün yok sayıldığını vurgulayan rapor, KHK’lerle basın kuruluşları kapatıldığını, mal varlıklarına el konulduğunu, çok sayıda gazetecinin işsiz kaldığını belirtti.

Raporda basın özgürlüğüne vurgu yapılarak, “Baskı ve davalara rağmen gazeteciler, "Gazetecilik suç değildir" diyerek, ne tutuklu ne de yargılanan meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Demokrasinin en önemli unsuru olan basın özgürlüğünün sağlanması için basın örgütlerini ve meslektaşlarımızı ortak mücadele etmeye, yan yana durmaya ve baskıları birlikte kırmaya davet ediyoruz." dendi.

Rapora göre 2017 yılında basın hak ihlalleri verileri şöyle:

* 187 gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin çoğu ya haber takibi sırasında ya da "ihbar" üzerine evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

* 58 gazeteci tutuklandı. Tutuklanan gazetecilerin çoğu hala tutuklu yargılanıyor. Gazeteci iddianamelerinde, haberler ve fotoğraflar suç delili olarak gösterildi.

* 15 gazeteci serbest bırakıldı.

* Türkiye'de şu an 165 gazeteci tutuklu bulunuyor.

* 189 gazeteci hakkında dava açıldı.

* 81 gazeteci para ve hapis cezasına çarptırıldı. 81 gazeteciye toplam 183 yıl 4 ay 18 gün hapis ve toplam 333 bin 120 TL para cezası verildi.

* 373 gazetecinin yargılaması sürdü.

* 18 gazeteci haber takibinde saldırıya maruz kaldı.

* 1 gazeteci kaçırılarak ölümle tehdit edildi.

* 1 gazeteci haber takibinde silahla tehdit edildi.

* 1 gazeteci öldürüldü.

* Çıkarılan KHK kapsamında 35 basın yayın kuruluşu kapatıldı.

* 2016 kapatılan basın yayın kuruluşların mal varlıkları TMSF tarafından satışa çıkarıldı.

* 3 televizyon kanalı TÜRKSAT’an çıkartıldı.

* 5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi.

* 37 basın yayın kuruluşunun internet siteleri erişime engellendi.

* 5 gazeteci sınır dışı edildi.

* 25 gazetecinin işine son verildi

* 100 gazetecinin basın kartı iptal edildi.