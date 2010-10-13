-80'LİK NİNE UYUŞTURUCU KURYESİ ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Gürbulak Gümrük kapısında, İran uyruklu 1930 doğumlu bir kadının valizinin çekme kollarının içine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 227 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, İran'dan Türkiye'ye girmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelen İran plakalı bir otobüsü, şüphe üzerine durdurarak arama yaptılar. Yapılan kontrol sırasında otobüs yolcularından 1930 doğumlu İran uyruklu N.P'nin durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, yaşlı kadının valizlerini, X-Ray cihazından geçirerek detaylı arama yaptılar. X-Ray cihazında yapılan tarama sonucunda valizlerin çekme kolları içinde farklı yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine Gürbulak Kaçak İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri,valizin çekme kollarını kesti. Kesilen çekme kollarının içerisinden muhtelif uzunluklarda şeffaf poşetlere sarılı halde 6 bin 135 lira değerinde 1 kilo 227 gram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan yaşlı kadın, yasal işlemleri yapılmak üzere savcılığa sevk edildi. Bu arada, 2010 yılı Ekim ayı itibariyle Gürbulak Sınır Kapısında 236 kilo 227 gram eroin, 6 kilo 462 gram esrar, 185 kilo 738 gram afyon sakızı, 1 kilo 197 gram amfetamin, 6 kilo 240 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde olmak üzere toplam 17 milyon 319 bin TL değerinde uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.