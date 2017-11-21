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800 yıllık ahşap cami restore ediliyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 1420 yıllarında Taceddinoğulları Beyliği tarafından yapıldığı belirtilen daha önce sadece cuma namazı için ibadete açıldığı için 'Cuma cami' olarak nitelendirilen ahşap Ordu Köyü Cami, res

21 Kasım 2017 13:14

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 1420 yıllarında Taceddinoğulları Beyliği tarafından yapıldığı belirtilen daha önce sadece cuma namazı için ibadete açıldığı için \'Cuma cami\' olarak nitelendirilen ahşap Ordu Köyü Cami, restore ediliyor. Çalışmalar bittiğinde cami turizme kazandırılacak.
Samsun\'un Çarşamba İlçesi Ordu Mahallesi\'nde bulunan Taceddinoğulları Beyliği tarafından 1420 yıllarında yapılan Ordu Köyü Cami, günümüze sadece Cuma günleri ibadete açılıyor. İçerisinde ve dışında Hz. Sülayman\'ın mührü olarak bilnen koruma motifleri de bulunuyor. Osmanlı dönemi mimarisinin geleneksel özelliklerinden de izler taşıyan caminin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Türk süsleme sanatının geometrik hatları ile süslenen cami bölgeye gelen yerli turistler tarafından da ilgiyle ziyaret ediliyor. Restore çalışmalarının devam ettiği halen ibadet yapılmayan cami çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.

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