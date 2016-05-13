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Dünya
Deutsche Welle

800 sığınmacı kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin, Sicilya Adası açıklarında çoğu Suriyeli 800 sığınmacıyı kurtardığı bildirildi.

13 Mayıs 2016 12:53


İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin verdiği bilgilere göre, perşembe günü iki tekneye dağılmış olan çoğu Suriyeli, bir kısmı da Iraklı 800 sığınmacı Sicilya açıklarında kurtarıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yaklaşık bir yıldan bu yana Suriye ve Irak'tan bu kadar çok sayıda sığınmacının bir arada yola çıkmadığını açıkladı. Teknelerin Mısır'dan yola çıktığı tahmin ediliyor.

Yunanistan yerine İtalya

Özellikle Libya, Avrupa topraklarına ulaşmak isteyen sığınmacıların seyahatlerindeki ilk durak konumunda. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, nisan ayında İtalya’ya 9 bin yeni sığınmacı geldiğini, bunun Yunanistan'a gelenlerin neredeyse 2,5 katı olduğunu açıkladı.

AB ile Türkiye arasında Yunanistan'a Türkiye üzerinden ayak basan sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini öngören anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve Balkan rotası üzerindeki sıkı kontroller nedeniyle sığınmacılar İtalya'yı tercih ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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