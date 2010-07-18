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Spor

800 metrede serbest yüzmede tarihe geçen Türk...

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türk sporcu Ediz Yıldırımer, 800 metre serbestte altın madalya kazandı.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türk sporcu Ediz Yıldırımer, 800 metre serbestte altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. 

Türkiye'nin gelecek vadeden yüzücülerinden Ediz Yıldırımer, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bugün 800 metre serbestte yarıştı.  Şampiyonanın ikinci gününde Ukraynalı Sergiy Frolov'a 1500 metre serbestte geçilerek bronz madalyada kalan Ediz Yıldırımer, bu kez 800 metre serbestte Frolov'a 1 saniye fark atarak 08:03.17'lik derecesiyle birinci oldu.

Yıldırımer, kıyasıya mücadele verdiği bu yarışta elde ettiği dereceyle altın madalyaya uzanarak, bir Avrupa şampiyonasında Türkiye'ye altın madalya kazandıran ilk yüzücü olmayı başardı. 

"Ülkeme böyle bir sevinç yaşattığım için çok mutluyum'' diyen genç sporcunun bu derecesi, aynı zamanda Türkiye rekoru oldu. Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdoğan da, ''İnanmak başarmanın yarısıdır. Ediz inandı ve başardı. Kendisine, bize ve ülkemize böyle bir gurur yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.


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