800 metrede Bungei güldü

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda son dönemin ucu en açık 800 metre finali büyük bir çekişmeye sahne oldu. bir tempoda geçti. Son tura girilmesiyle birlikte iki Kenyalı atlet Wilfred Bungei ve Alfred Kirva Yego tempoyu arttırdı. Onlara Sudanlı İsmail Ahmed İsmail de eşlik etti.



Son 200 metre, bu üçlü arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Rakiplerinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Wilfred Bungei, 1.44:65'lik derecesiyle olimpiyat şampiyonu oldu.

Gümüş madalyayı Sudanlı İsmail Ahmed İsmail aldı. Bronz madalya ise son dünya şampiyonu Alfred Kirva Yego'ya gitti.





Atletizmde bayanlar 1500 metre finalini ise Kenyalı Nancy Jebet Langat kazandı.''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 8. ve son gününde yapılan müsabakada 27 yaşındaki Nancy Jebet Langat, rahat bir yarışın ardından parkuru 4.00.23'te tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.



Gümüş madalyayı geçen yılın dünya üçüncüsü Ukrayna'dan Irina Lishchynska'nın 4.01.63'lük dereceyle kazandığı bu dalda bronz madalyaya ise 4.01.78 ile yine Ukrayna'dan Natalya Tobias ulaştı.



Son Dünya Şampiyonu Etiyopya asıllı Meryem Yusuf Cemal ise son 50 metrede artan tempoya ayak uyduramadı ve yarışmayı ancak 5. sırada tamamlayabildi.

