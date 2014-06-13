'800 IŞİD militanı, Bağdat hükümetini çöküşün eşiğine getirdi'

Al Jazeera İngilizce servisinde yer alan bir makalede, "IŞİD 30 bin kişilik Irak Ordusu'nu 800 kadar militanıyla bozguna uğratmasıyla Bağdat hükümetini çöküşün eşiğine getirdi” denilerek bölgedeki krizin büyüklüğüne dikkat çekildi.

Al Jazeere'de Shashank Joshi ve Aaron Stein'ın "Irak, IŞİD ve bölgenin seçimleri" isimli makalesinde, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Irak’taki konumu ve bölgesel gelişmeler, örgütün yeni adımları ve kazanımlarını koruyup koruyamayacağı gibi konular irdelendi.

IŞİD son dönemdeki kazanımlarını koruyabileceğini iddia eden makalede bunun sebebi olarak, IŞİD’in Musul’da ABD tarafından sağlanmış silahlar ve merkez bankasından çalınan 400 milyon doları elinde tutuyor olması gösterildi. Ayrıca IŞİD tarafından hapishanelerden salıverilen binlerce mahkûmun örgüte katılmış olabileceği ve bunun örgütün gücünü artırdığı belirtiliyor.

IŞİD’in yeni adımı ne olacak?

Bağdat’ın Musul kadar kolay bir hedef olmayacağını savunan makalede, “Musul kolayca kaybedilmiş olsa bile hükümet, Bağdat’ta daha sert bir savunma hazırlayacak ve Bağdat, Musul kadar kolay lokma olmayacak” ifadeleri kullanıldı. Başkentteki Şii nüfusunun Musul’a ve IŞİD’in ele geçirdiği diğer kentlere oranla daha fazla olmasına dikkat çekilen makalede, bunun örgütün Bağdat’ta halktan göreceği olası desteği kısıtlayacağı anlamına geldiği iddia edildi.

Irak hükümetinin cevabı

Bağdat hükümetinin IŞİD'in ilerlemesine karşı etkin bir tepki verememesinin şüpheli olduğunu iddia eden makalede, Irak Başbakanı Maliki’nin IŞİD’e karşı Şii vatandaşları silahlandırmayı planlamasının bölgede etnik ayrışmaya sebep olabileceği vurgulandı.

İran’ın konumu

Makalede, İranlı bir milletvekilinin sözlerine yer veriliyor. Irak’ta çok sayıda Şii kutsal kenti bulunduğunu belirten milletvekili, “Kerbela, Necef ve Samara gibi kentlerin İran’ın kırmızı çizgisi olduğunu” söyledi.

IŞİD’in Suriye’ye etkisi

Esad rejiminin kısa vadede IŞİD’i hedef almayacağını iddia eden makale, bunun taktiksel sebeplere dayandırdı ve bunun altında “IŞİD’in diğer isyancı gruplara zayıflattığı” gibi varsayımlar yattığı belirtildi.

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