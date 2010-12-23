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800 bin kişiye üniversiteye geri dönme müjdesi

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan 800 bin kişinin beklediği öğrenci affını açıkladı.

23 Aralık 2010 02:00

T24 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan 800 bin kişinin beklediği öğrenci affını açıkladı. Özcan, 5 ay içinde bitirilmesi planlanan torba kanunda öğrenci affıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağını belirtti. Öğrenciler, yüksek miktarda harç ödeyerek üniversiteden atılmadan öğrenimlerine devam edebilecek.


Star gazetesinin haberine göre; 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana üniversitelerden ilişiği kesilenlere genel af geliyor.

Tüm atılanları kapsayacak

Düzenlemenin 1980’den bugüne kadar olan süreyi kapsayacağını belirten Özcan, "Her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimden ilişiği kesilenler’ şeklinde bir madde koyuyoruz. Böylece hiçbir şarta bağlamadan herkesin yarım bıraktığı üniversite eğitimine dönmesine olanak tanımış olacağız" dedi.


Terörden kampüse dönüş yolu

Özcan, düzenlemeye hiç bir sınırlama konulmayacağını da ifade etti. Böylece terörle bağlantılı suçlardan dolayı üniversiteden atılanlar da dahil olmak üzere daha önce üniversitelerle ilişiği kesilenlere öğrencilik yolu açılacak.


Başörtülüler dönebilecek

Disiplin suçları da af düzenlemesi kapsamına girerken, kılık kıyafet nedeniyle kaydı silinen devam edemeyen başörtülü kız öğrenciler de üniversitelere dönebilecek.

Düzenleme 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, ön lisans ve lisansüstü eğitimi de kapsayacak.


Son af olacak

Özcan, bunun son öğrenci affı olacağını da vurgulayarak, "Üniversite eğitimine süre sınırlamasını kaldırıyoruz. Normal sürede eğitimini tamamlayamayan artık atılmayacak, daha fazla harç kredisi ödeyerek devam edebilecek. Böylece bir daha öğrenci affına ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.


5 bin kişiyi kapsayacak

Af, 1980 darbe döneminde üniversitelerden ilişiği kesilen yaklaşık 5 bin kişiyi de kapsayacak.


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