800 bin Euro'luk mirasını hayır işlerine bıraktı, cenazeye para ayırmadığı için cesedi morgda kaldı

İtalya'nın Pisa kentinde geçen Mart ayında ölen bir kadın, tüm mal varlığını üniversite ve derneklere bağışladığı halde, kendi cenaze masraflarına para ayırmayı unuttuğu için aylardır morgda bekletiliyor.

BBC Türkçe'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, 18 Mart'ta hayatını kaybeden emekli öğretmen Fiorella Fanali, öğrencilere burs olarak verilmek üzere Pisa Üniversitesi'ne ve hayvan hakları için çalışan iki derneğe yaklaşık 800 bin Euro bıraktı. Fanali mirasın dağıtımı ve kendi cenaze masrafları için ayrıca para ayırmayı ise akıl edemedi.

Miras bırakılan derneklerden biri kapandı

Pisa Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Riccardo Buscemi sorunu çözmek için devreye girse de bir sonuç alamadı.Mart ayından beri Fiorella Fanali'nin defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için uğraştığını söyleyen Buscemi, çözüm çabalarının nasıl boşa çıktığını şöyle anlattı:

"Savcılığa haber verdim. Üniversiteye bir yazı yazarak cenaze masraflarını üstlenip, bu parayı daha sonra üniversiteye bırakılan mirastan alıp alamayacaklarını sordum. Üniversite, bu konuyu yönetim kurulunun görüşmesi gerektiğini söyledi ve ardından da tek varisin kendileri olmadığı gerekçesiyle cenaze masraflarının tamamını ödeyemeyeceğini belirtti. Bu arada, Fiorella Fanali'nin mirasından pay bıraktığı derneklerden biri de kapandı."

"Mirasını alacak kişilerin minnet duygusuna ve esnekliğine güveniyordu"

Buscemi "Bu müthiş üzücü bir hikaye. Fiorella Fanali mirasını layık gördüğü kurumlara dağıtma planını detaylıca yaparken, kendi cenaze masrafları için para ayırmayı unuttu. Muhtemelen mirasını alacak kişilerin minnet duygusuna ve esnekliğine güveniyordu" dedi.

Bir komşusu da "Fiorella inatçı ama iyi bir kadındı. Mezarında rahat uyumayı hak ediyor, morgda unutulmayı değil" diye sitem etti.