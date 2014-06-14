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Dünya

800 bin dolarlık villayı itfaiye yaktı

ABD'nin Teksas eyaletinde, toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 800 bin dolar değerindeki villa, itfaiye ekipleri tarafından ateşe verildi

14 Haziran 2014 20:42

ABD’'nin Teksas eyaletinde toprak kayması nedeniyle uçurumun kenarında bulunan villanın tehlike arz ettiğine karar veren yetkililer, ev sahibiyle görüştü.

ntvmsnbc'nin haberine göre, 800 bin dolarlık villayı kurtarma girişimleri sonuçsuz kalınca da kontrollü olarak yakılmasına karar verildi. İtfaiye ekipleri tarafından ateşe verilen villa, kısa süre içinde kül oldu.

Yetkililer, evin üzerinde bulunduğu toprak parçasının heyelanlar nedeniyle Şubat ayından bu yana 50 metre geri çekildiğini ifade ettiler.

 

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