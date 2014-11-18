80 yaşındaki seri katil Manson evlenecek

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden 80 yaşındaki ABD'li Charles Manson'a kendisini hapishanede ziyaret eden 26 yaşındaki Afton Elaine Burton'la evlenmesine izin verildiği belirtildi.

BBC Türkçe'nin Associated Press Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Manson ve Afton Elaine Burton'ın evlenme izni 10 gün önce çıkartıldı.

Burton'un Manson'ın yattığı hapishaneye daha yakın olabilmek için dokuz yıl önce California eyaletindeki Corcoran'a taşındığı kaydediliyor.

Manson 1969'da yedi kişinin ve doğmamış bir çocuğun ölümü nedeniyle ömür boyu hapis yatıyor.

Manson'ın kurbanları arasında yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate de bulunuyor.

Kendisine Star adını veren Burton, Associated Press'e yaptığı açıklamada gelecek ay Manson'la evleneceklerini söyledi. Evlilik izninin 90 gün geçerliliği olduğu belirtiliyor.

Ölüm cezasından ömür boyu hapse

Habere göre Burton "Hepiniz bilin bu doğru. Evleneceğiz. Onu seviyorum" dedi.

Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Manson ve takipçileri Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.

Manson ve üç kadın suç ortağı cinayetler nedeniyle ölüm cezası aldı. Ancak California'da ölüm cezası geçici olarak yasaklanınca 1972'de cezaları ömür boyu hapse çevrildi.

Manson iki yıl önce şartlı tahliye kurulunun önüne 12.kez çıkmış ve talebi reddedilmişti. Charles Manson'ın 2027'ye dek şartlı tahliye başvurusu yapması yasak.