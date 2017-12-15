80 yaşındaki kayıp, 2 gün sonra tarlada bulundu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde 2 gün önce şifalı ot toplamak için çıktığı evine dönmeyen Hasan İzol (80), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından, bir tarlada bitkin halde bulundu.

Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi\'nde yakınlarıyla birlikte yaşayan Hasan İzol, geçen çarşamba günü şifalı ot toplamak için evinden çıktı. Ancak İzol, akşam olmasına rağmen eve dönmedi. Bütün aramalarına rağmen Hasan İzol\'u bulamayan yakınları, AFAD\'dan yardım istedi. AFAD ve jandarma tarafından başlatılan çalışmalardan bugün sonuç alındı. İzol, sabah saat 10.20 sıralarında bir tarlada bitkin halde bulundu. Bilinci açık olan Hasan İzol, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Yakınları, İzol\'un bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Olayla ilgili Mardin Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Vatandaştan 122 AFAD Acil Çağrı Merkezi\'ne 13.12.2017 tarihinde saat 19.45\'te gelen ihbar doğrultusunda Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi\'nde öğle saatlerinde şifalı ot toplamak için evden çıkan 80 yaşlarında bir vatandaşın eve dönüş yapmadığı ve köylüler tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı bilgisi alınmıştır. Arama ve kurtarma faaliyeti için yardım talep edilmiştir. Alınan ihbara müteaakip, 156 Jandarma\'ya bilgi verilerek ekip çıkarmaları sağlanmıştır. Hazır kıta ekibimiz gerekli teçhizatla olay yerine saat 20.30\'da gönderilmiştir. 112 Acil aranarak bilgi verilmiştir. 13.12.2017 saat 02.30\'da hava şartlarından dolayı kuruma dönüş yapan ekip, 07.30\'da tekrar olay yerine gitmek üzere kurumdan çıkış yapmıştır. 14.12.2017 tarih ve saat 07.30\'dan itibaren 18 personel, 2 kurtarma aracı, 1 personel aracı, 1 drone, 1 adet 8x8 amfibik arazi aracı ile arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir. Saat 18.00\'de arama kurtarma çalışmalarına ara verilmiştir. 15.12.2017 tarihinde saat 08.15\'te kurumdan tekrar olay bölgesine 9 personel, 2 kurtarma ve 1 adet amfibik arazi aracıyla 08.45\'te ulaşılmıştır. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda saat 10.19\'ta kayıp şahısa ulaşılmıştır. Kayıp şahıs yorgun ve bitkin şekilde tarla içerisinde, bilinci açık şekilde bulunup 112 acil ekibine teslim edilmiştir. Bulunan şahsın kayıp olan Hasan İzol olduğu yakınları tarafından teyit edilmiştir.\"

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