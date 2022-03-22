80 yaşındaki kadını saçlarından sürükledi, vücudu ısırdı, boğmaya kalktı, dövdü; bakıcı 'iyi hal indirimi'yle serbest bırakıldı!

80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Türkmenistanlı bakıcı Merjen A., iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı.

İstanbul'da, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Müzeyyen D., bakıcısının dehşetine uğradı. Kızı Hatice U., annesindeki izleri görünce doktora götürdü. Şişlikler, 'boksör travması' olarak tanımlandı. Eve gizli kamera yerleştiren Hatice U. annesine uygulanan insanlık dışı görüntüleri kayıt altına aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Kadıköy Suadiye'de yaşanan olayda, Türkmenistanlı bakıcı Merjen A., 4 yıldır bakıcılığını üstlendiği 80 yaşındaki kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı. Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti.



Kamera görüntülerinde, bakıcının yaşlı kadını saçından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

"Boksör travması"

Müzeyyen D.'nin yaşadığı dram, aslında geçen yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu. Ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki kızı Hatice U., annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar. Yaşlı kadın, hastaneye götürüldüğünde doktorlar şişliğin darp sonucu olduğunu hatta "boksör travması" olarak tanımlandığını söyledi.

"Psikolojim bozuktu, o yüzden birkaç kez vurdum"

Hasta bir insana bakmasının psikolojik olarak kendisini yıprattığını öne süren bakıcı, "Görüntülerdeki günlerde sinirliydim. Psikolojim bozuktu, o da hiç sözümü dinlemiyordu. Amacım dengesini yerine getirmekti. Bu nedenle kendisine birkaç kez vurdum" dedi.

İyi hal indirimiyle serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, 6 gün gibi kısa bir sürede hazırladığı iddianamesinde "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet" suçundan 8 yıla kadar ceza istemiyle dava açtı.

Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi de ilk celsede kararını verdi. 5 yıl hapis cezası verilen bakıcıya iyi hal indirimi uygulanarak cezası 4 yıl 2 aya düşürüldü. 26 gün sonra da tahliye edildi. Yaşlı kadının ailesi, "Bu, öldürmeye teşebbüs" diyerek karara itiraz etti.