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80 yaşındaki kadın, 'secdede' ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu

18 Kasım 2018 00:30

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez\'in yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez\'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez\'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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