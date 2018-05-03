T24 LogoT24 Logo
Gündem

80 yaşındaki engelli hastanın tekerlekli sandalye sevinci

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yürüme engelli olan Eğmir Selçuk'a (80), Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi

03 Mayıs 2018 16:37

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yürüme engelli olan Eğmir Selçuk\'a (80), Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
Silopi\'nin Babındak köyünde yaşayan Eğmir Selçuk, geçirdiği rahatsızlıklar sonucu yürüme engelli hale geldi. Tedavisi için buhar makinesi kullanan ve yürüyemediği için yatağa bağımlı yaşayan yaşlı adamı, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer sevindirdi. Yaşlı adamın durumundan haberdar olunca kendi imkanı ile aldığı tekerlekli sandalyeyi kendi aracı ile köye götüren Dernek Başkanı Süer, sandalyeyi yaşlı adama teslim etti. Ailenin bir yakını tarafından yaşlı adamdan haberdar olduğunu anlatan Süer, \"Kendisine yardım ettik. Bölgemizdeki işadamlarına sesleniyorum. Engelli büyüklerimiz ve kardeşlerimiz var. Elinizi bize uzatırsanız, biz de imkan olduğu kadar kendilerine ulaşmaya çalışırız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİDHASilopiEğmir SelçukSilopi Engelliler Yardımlaşma DayanışmaDestekleme DerneğiSilopi BabındakSelçukTedavisiDestekleme Derneği Başkanı Abdullah SüerYaşlıDernek Başkanı SüerAilenin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24