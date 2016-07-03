80 yaşındaki emekli hâkim telefon dolandırıcılarına 8 milyon lira kaptırdı

Şanlıurfa’da üs kuran tele-dolandırıcılık çetesi, Ankara Çankaya’da yalnız yaşayan emekli hâkim Y.D.’ye (80) ulaştı. Devlet adına gizli bir operasyon yürüttüklerini belirten dolandırıcılar, emekli hâkimi görüşmeye ikna ettiler. Y.D. ile buluşan dolandırıcılar, “Sizi terör örgütlerinden korumak için mal varlığınızı alıyoruz” diyerek 8 milyon lira değerindeki arsanın tapusunu aldılar. Dolandırıcılar, arsayı 1.6 milyon liraya bir emlakçıya sattı, emlakçı ise 6 milyon liraya başka bir kişiye sattı.

12 kişi gözaltında

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine dolandırıcılar arsayı sattıktan sonra ikinci kez Y.D. ile buluşarak evini ve bankadaki paralarını da terör örgütlerinin elinden kurtarmaları gerektiğini söylediler. Şüphelenen hâkim, şikâyetçi oldu. Dolandırıcılardan 4’ünün kimliğini de belirleyen polis operasyon yaptı. Arsayı satın alan kişiler, emlakçı ile 4’ü dolandırıcı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Hâkimi dolandırdıkları belirlenen 2 kişi ise kayıplara karıştı.

“Gizli görevdeler sanmıştım”

Emekli hâkim Y.D., polise verdiği ifadede, dolandırıcıların devlet adına hareket ettiğine inandığını belirterek şöyle dedi: “Yakınlarım bunların dolandırıcı olduklarını söylediler. Ancak ben onlara inanmayarak, ‘Hayır bunlar devlet adına gizli görevdeler. Polise gidip de gizli operasyonu deşifre edemem’ diyerek tepki gösterdim. Ancak sonradan dolandırıldığımı anladım.”