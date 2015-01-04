80 yaşındaki baba, 14 yaşındaki kızına tacizden tutuklandı

Ortaokul 3’üncü sınıf öğrencisi G.Ö., geçen çarşamba günü jandarmaya giderek, babası Ü.Ö.’nün kendisine iki yıldır tacizde bulunduğu iddia edip şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, G.Ö.yü evinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen G.Ö.’nün 1998 yılında ilk eşi öldükten bir yıl sonra ikinci evliliğini yaptığı, taciz iddiasında bulunan küçük kızın da ikinci eşinden dünya geldiği anlaşıldı. Yapılan sorgulamanın ardından geçen perşembe günü adliyeye sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı adamın iki yıl önce da aynı mahalle bir kızı taciz ettiği iddiasıyla iki ay cezaevinde tutuklu kaldığı belirtildi.