T24 LogoT24 Logo
Gündem

80 yaşındaki baba, 14 yaşındaki kızına tacizden tutuklandı

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde 4'ü kız 6 çocuk babası 80 yaşındaki Ü.Ö., 14 yaşındaki öz kızı G.Ö.'yü 2 yıldır taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

04 Ocak 2015 22:08

Ortaokul 3’üncü sınıf öğrencisi G.Ö., geçen çarşamba günü jandarmaya giderek, babası Ü.Ö.’nün kendisine iki yıldır tacizde bulunduğu iddia edip şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, G.Ö.yü evinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen G.Ö.’nün 1998 yılında ilk eşi öldükten bir yıl sonra ikinci evliliğini yaptığı, taciz iddiasında bulunan küçük kızın da ikinci eşinden dünya geldiği anlaşıldı. Yapılan sorgulamanın ardından geçen perşembe günü adliyeye sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı adamın iki yıl önce da aynı mahalle bir kızı taciz ettiği iddiasıyla iki ay cezaevinde tutuklu kaldığı belirtildi.

 

ETİKETLER

tacizkonyababakıztutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24