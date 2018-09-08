80 yaşındaki anne kızı için 41 gündür nöbette: Tek suçu Alevilerin sesi olması; içim acıyor, adalet istiyorum

Tutuklu Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi Başkanı Zeynep Yıldırım’ın annesi 80 yaşındaki Kezban Bektaş, 41 gündür oturma eyleminde. "aptığı bir basın açıklamasından sonra gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Tek suçu dernek başkanı olması. Biz Alevilerin sesi olması" diyen Bektaş, “Kızımı çok özlüyorum. Adalet istiyorum” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Sarıyer Şube Başkanı Zeynep Yıldırım’ın tutuklanmasında sonra dernek önünde oturma eylemi yapan 80 yaşındaki Kezban Bektaş’ın eylemi 41. gününde. Bektaş, kızı gelene kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirterek, “Yaptığı bir basın açıklamasından sonra gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Tek suçu dernek başkanı olması. Biz Alevilerin sesi olması. Kızımı çok özlüyorum. Onun için bir an önce adaletin gelmesini diliyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesine mektup gönderen Yıldırım ise, “Derneğimizi basıp kapılarını kırıp, duvarlarına küfürler yazıp üç hilal çizenler, bir de bunlar yetmiyormuş gibi çiş yapanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Biz dernek yöneticeleri olarak onları teşhir ettiğimiz için tutuklanıyoruz” dedi.

"İçim acıyor"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Sarıyer Şube Başkanı Zeynep Yıldırım’ın annesi Kezban Bektaş 40 gündür dernek önünde saat 13.00- 15.00 arasında nöbet tutuyor. Kızı için 40 gündür adalet arayan Bektaş, “Adalet, ekmek ve su kadar önemli. Ben sadece kızım için değil herkes için adalet istiyorum. Telefon üzerinden kızım ile görüştüm. Sağlık durumu iyiydi. Ama ben bir anneyim, kızım dört duvar arasında. Ne kadar iyi olabilir? İçim acıyor. Ben kızım yanımda olsun istiyorum. Ben halk çocuğuyum. Tüm halkları benimle ve kızımla dayanışmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Kendileri gibi düşünmeyen herkes suçlu ve tutuklanmayı hak ediyor” diyen tutuklu Zeynep Yıldırım ise, “Eşimde bir yılı aşkın süredir tutuklu. Bir yalancının söylediğine dayanarak bir gecede yüzlerce kişi tutuklandı. Bir insan 200 kişinin nerde ve ne yaptığını nereden bilebilir. Ya biat edersin ya cezaevini boylarsın. Biz Kerbela’dan öğrendik biat etmemeyi. Bu yolda yüzlerce kez sınandık. Biat etmek kendimize ve inancımıza ihanettir. Başka türlüsünü de bilmeyiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ailesinin parçalandığına değinerek şöyle devam etti:

“Eşim Şakran Cezaevi’nde. Yüzde 80raporu olmasına rağmen bir yıldır cezaevinde tutuluyor. 80 yaşındaki annem benim için oturma eylemi yaparak adalet istiyor. Biz ve bizim gibi birçok aile bu süreçte paramparça oldu.”