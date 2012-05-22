80 polis taş atan HES eylemcilerinden şikâyetçi oldu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli 80 polis, 5 ve 26 Eylül 2011’de Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesinde Hidro Elektrik Santrali (HES) yapılmasını önlemek için düzenlenen eylemler sırasında taş attıkları iddia edilen kişilerden şikâyetçi oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Tortum Asliye Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Erzurum 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 80 polisin ifadesine başvuruldu. 2 otobüsle Adliye Sarayı’na gelen Çevik Kuvvet polisleri, tek tek ifade verdi.

Polisler, Tortum Asliye Ceza Mahkemesi’nde görevi yaptırmama, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 17 yaşındaki Leyla Y.’nin de aralarında bulunduğu eylemcilerden şikâyetçi oldu. Olaylarda taş attıkları iddia edilen eylemciler biber gazıyla püskürtülmüştü.