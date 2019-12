80 milyar Euro'yu istemeye istemeye verecekler

T24

Yunanistan, kreditörlerin hazırladıkları 130 milyar Euro'luk ikinci kurtarma paketinin 80 milyar Euro'sunu peşin istiyor çünkü kamu sektörünün borçlarını, Yunan bankalarını batırmadan kapatabilmek için çok büyük miktarda paraya ihtiyaç var.Avrupalı liderler ise Yunanistan'ın söz verdiği gibi kamu mallarını özelleştirmemekte, vergi kaçaklarını izlememekte ve kamu harcamalarını kısmamakta ısrar ettiğini söylüyorlar. Öyle ki, Almanya ve Fransa liderleri geçen ay Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasını bile önerme noktasına geldiler.Capital Economics'ten analist Ben May, "Yunanistan'ı ne kadar korkutmak isteseler de, iş son noktaya geldiğinde Euro Bölgesi hükümetleri düzensiz bir temerrüdün gerçekleşmesini istemeyebilirler. Yunan hükümeti de bunun farkında" dedi.Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ikinci paketin büyük bir dilimine acilen ihtiyaç olduğunu gizlemiyor. Ne var ki yardımı verecek Uluslararası Para Fonu (IMF) , Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir önceki paketin Aralık'ta ödenecek dilimini bile henüz serbest bırakmadılar. Venizelos Salı günü meclis'te yaptığı konuşmada, "Bir sonraki kredi dilimi ... 8 milyar Euro'luk altıncı dilim gibi olmayacak; bunun toplamda 80 milyar Euro'dan fazla olması gerekiyor" dedi. Bakan bu paranın en geç Şubat ayı başına kadar Yunanistan'a verilmesi gerektiğini belirtti.Günler geçtikçe her ne kadar son söz Euro Bölgesi kreditörlerinde görünüyorsa da, Yunanistan'ın temerrüde düşmesinin yaratacağı travmayı Euro Bölgesi kaldıramayabilir.Toplam borcu 360 milyar Euro olan Yunanistan her ne kadar İtalya kadar büyük bir risk teşkil etmiyorsa da, bu ülkeye istediği finansal yardımı vermemek, euro bölgesinin zorda kalan tüm üyelerine yardım edeceği inancını yıkacak.Londra'daki Berenberg Bank'tan kıdemli ekonomist Christian Schultz, "Belki de Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması fiyatlanıyor. Buna karşılık böyle bir durumda İtalya'nın temerrüde düşme olasılığı güçleniyor, böylece İtalya'yı kurtarmanın bedeli daha da artıyor" dedi.Londra'da IHS Global Insight'tan Diego Iscaro ise, Fransa ve Almanya'nın söylene söylene de olsa, sonunda büyük yardım dilimini onaylayacaklarını düşünüyor. Çünkü Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun, (EFSF) İtalya'yı kurtaracak güce sahip olmaması,Yunanistan'ın kurtarılmasını daha da önemli kılıyor.Iscaro, "Bence Atina'nın durumunun ne kadar sağlam olduğu dışarıdan pek anlaşılmıyor" dedi.