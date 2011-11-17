T24 LogoT24 Logo
Dünya

80 milyar Euro'yu istemeye istemeye verecekler

Yunanistan Aralık'ta 8 milyar Euro, Ocak'ta ise 10 katını istiyor. Kreditörler bu miktarı mecburen verecek.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Yunanistan, Aralık'ta ihtiyacı olan 8 milyar Euro'yu aldıktan sonra, Ocak ayında bunun 10 katı yardım istiyor. Uluslararası kreditörler ise, ardından İtalya'yı da sürükleyecek bir düzensiz temerrüt yaşanmaması için bu parayı istemeye istemeye verecekler.

Yunanistan, kreditörlerin hazırladıkları 130 milyar Euro'luk ikinci kurtarma paketinin 80 milyar Euro'sunu peşin istiyor çünkü kamu sektörünün borçlarını, Yunan bankalarını batırmadan kapatabilmek için çok büyük miktarda paraya ihtiyaç var. 

80 milyar Euro'yu istemeye istemeye verecekler

Avrupalı liderler ise Yunanistan'ın söz verdiği gibi kamu mallarını özelleştirmemekte, vergi kaçaklarını izlememekte ve kamu harcamalarını kısmamakta ısrar ettiğini söylüyorlar. Öyle ki, Almanya ve Fransa liderleri geçen ay Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasını bile önerme noktasına geldiler.

Capital Economics'ten analist Ben May, "Yunanistan'ı ne kadar korkutmak isteseler de, iş son noktaya geldiğinde Euro Bölgesi hükümetleri düzensiz bir temerrüdün gerçekleşmesini istemeyebilirler. Yunan hükümeti de bunun farkında" dedi.

Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ikinci paketin büyük bir dilimine acilen ihtiyaç olduğunu gizlemiyor. Ne var ki yardımı verecek Uluslararası Para Fonu (IMF) , Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir önceki paketin Aralık'ta ödenecek dilimini bile henüz serbest bırakmadılar. Venizelos Salı günü meclis'te yaptığı konuşmada, "Bir sonraki kredi dilimi ... 8 milyar Euro'luk altıncı dilim gibi olmayacak; bunun toplamda 80 milyar Euro'dan fazla olması gerekiyor" dedi. Bakan bu paranın en geç Şubat ayı başına kadar Yunanistan'a verilmesi gerektiğini belirtti.

Günler geçtikçe her ne kadar son söz Euro Bölgesi kreditörlerinde görünüyorsa da, Yunanistan'ın temerrüde düşmesinin yaratacağı travmayı Euro Bölgesi kaldıramayabilir.

Toplam borcu 360 milyar Euro olan Yunanistan her ne kadar İtalya kadar büyük bir risk teşkil etmiyorsa da, bu ülkeye istediği finansal yardımı vermemek, euro bölgesinin zorda kalan tüm üyelerine yardım edeceği inancını yıkacak.

Londra'daki Berenberg Bank'tan kıdemli ekonomist Christian Schultz, "Belki de Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması fiyatlanıyor. Buna karşılık böyle bir durumda İtalya'nın temerrüde düşme olasılığı güçleniyor, böylece İtalya'yı kurtarmanın bedeli daha da artıyor" dedi.

Londra'da IHS Global Insight'tan Diego Iscaro ise, Fransa ve Almanya'nın söylene söylene de olsa, sonunda büyük yardım dilimini onaylayacaklarını düşünüyor. Çünkü Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun, (EFSF) İtalya'yı kurtaracak güce sahip olmaması,Yunanistan'ın kurtarılmasını daha da önemli kılıyor.

Iscaro, "Bence Atina'nın durumunun ne kadar sağlam olduğu dışarıdan pek anlaşılmıyor" dedi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24