80 kişilik asansör!

T24- Dünyanın en büyük asansörleri işlemeye başladı. Osaka'nın merkezinde yeni açılan Umeda Hankyu gökdeleninde bulunan beş asansörün her biri 80 kişi taşıyabiliyor.



Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Mitsubishi Electric tarafından inşa edilen manzaralı asansörler 3.4 metre en, 2.8 boy ve 2.6 metre yüksekliğe sahip. Ortalama 65 kilodan 80 kişiyi taşıyabilen asansörlerin beşi birden çalıştığında 42 katlı binanın tepesine 400 kişiyi 1 dakikada çıkarıyor.



İlk 15 katı 2012'de açılması planlanan dev bir çokkatlı mağazaya ev sahipliği yapacak bina, şehrin en kalabalık tren istasyonu olan Umeda garının yanında yer alıyor. Gardan her gün 2.5 milyon kişi geçiyor.



Mağaza açıldıktan sonra beş dev asansörün bile kafi gelmemesi mümkün.