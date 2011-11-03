80 dakikada bir ABD askeri intihar ediyor

T24 - Irak ve Afganistan'da görev yaptıktan sonra ülkelerine dönen ABD askerleriyle ilgili yayınlanan rapor korkunç bir gerçeği ortaya koydu. Her 80 dakikada bir Irak ve Afganistan gazisi ABD'li bir asker ya intihar ediyor ya da intihar teşebbüsünde bulunuyor.



Yeni Amerika Güvenlik Merkezi'nin yayınladığı intihar raporuna göre, sadece 2009 yılında Irak ve Afganistan savaşında görev yapmış bin 868 askerin intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı.



Raporda, savaştan yeni dönmüş askerlerin bunalıma sürüklenerek intihar noktasına gelmesinde ABD'de yaşanan ekonomik krizinde etkili olduğu belirtildi.





'İntiharla savaşı kaybettik'



İntihar raporunu kaleme alan Margaret C. Harrell ve Nancy Berglass, "Amerika gazileri ve görev yapan askerlerinin intihar etmesini önlemeye karşı verdiği savaşı kaybetti" şeklinde açıklama yaptı. Harrell, "Irak ve Afganistan'da daha çok asker eve döndükçe intihar sayısında da artış gözleniyor" dedi.



Raporda, yakın arkadaşlarını kaybeden askerlerin, ABD'ye döndükten sonra bir de işsizlikle boğuşmak zorunda kaldıkları ve boşluğa düşerek intihar noktasına geldikleri belirtildi.









