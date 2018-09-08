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80 bin liralık telefonla dolandırıcılığa 2 tutuklama

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA) - DENİZLİ'de telefonla aradıkları Feride T

08 Eylül 2018 16:56

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA) - DENİZLİ\'de telefonla aradıkları Feride T.\'nin 80 bin liralık ziynet eşyasını alıp, dolandıran 2 kişi, ziynet eşyalarını Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde satmak istedikleri kuyumcuda suçüstü yakalanıp, mahkemece tutuklandı.
Denizli\'de oturan Feride T.\'yi telefonla arayanlar, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Feride T.\'nin ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, polis, telefon numarası kayıtlarından şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde olduğunu belirlediği dolandırıcıları, takibe alıp, girdikleri kuyumcuda ziynet eşyalarını satmak isterken suçüstü yaptı. Polis, şüpheliler S.T. ve İ.T.\'yi gözaltına alırken, yanlarındaki ziynet eşyalarına el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ve İ.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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