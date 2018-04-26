T24 LogoT24 Logo
Gündem

80 anaokul öğrencisi yemekten zehirlendi

Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

26 Nisan 2018 21:43

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde, yedikleri yemekten zehirlenen 80 anaokulu öğrencisi ve bir personel, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenlerin ve personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi'nde bulunan anaokulunda 80 öğrenci ile bir personel, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler ile personel, tedavi altına alındı. 

Öğrencilerin ve personelin  hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ETİKETLER

denizliöğrencizehirlenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24