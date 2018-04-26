80 anaokul öğrencisi yemekten zehirlendi

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde, yedikleri yemekten zehirlenen 80 anaokulu öğrencisi ve bir personel, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenlerin ve personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi'nde bulunan anaokulunda 80 öğrenci ile bir personel, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler ile personel, tedavi altına alındı.

Öğrencilerin ve personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.