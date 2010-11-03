8 yıllık temel eğitim bölünüyor!

T24 - 18. Milli Eğitim Şûrası “İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi Komisyonu”nda ilköğretimin iki kademeli hale getirilmesi kararlaştırken, öğrencilere Allah inancı aşılanması tavsiyelerinde bulunuldu.



Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 18. Milli Eğitim Şûrası alt komisyonunda, ilköğretimin iki kademeli hale getirilmesi önerisi karara bağlandı. Buna göre 1-5. sınıflar ile 6-8. sınıflar ayrı binalarda eğitim görecek. 18. Milli Eğitim Şûrası “İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi Komisyonu”nda 8 yıllık kesintisiz eğitimin fiziki olarak iki kademeye ayrılması benimsendi. Kararın yaşama geçirilmesi durumunda, ilköğretim 1-5. sınıflar ile 6-8. sınıfların ayrı binalarda eğitim görecek. Şûranın “Değerler Eğitimi Komisyonu”nda, öğrencilere aktarılacak değerlerin temelinin “Allah inancı” olması, “üniversitelerde mezuniyet balolarının milli ve manevi değerlere uygun olarak yapılması” önerisi getirildi.



18. Milli Eğitim Şûrası’nın komisyon çalışmalarında genel kurula sunulacak kararlar netleşmeye başladı. İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi Komisyonu’nda 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimin iki kademeli hale getirilmesi yönündeki öneri benimsendi. Komisyonda ilköğretim okulları için kurumsal bütçe oluşturulması, okulların fiziki durumu ve öğrenci sayıları dikkate alınarak ödenek tahsisi yapılması ve bütçenin de okullarda oluşturulacak kurullar vasıtasıyla harcanarak denetlenmesi önerisi kabul edildi.



Velilerden alınan katkı paylarının yasal hale getirilmesi yönündeki öneri ise karar metninden çıkarıldı. Komisyonda, ilköğretim okullarında zorunlu eğitimin kademeli olması, öğrencilerin fiziksel gelişim ve yaş farkı dikkate alınarak ayrı binalarda eğitim görmesi önerisi benimsendi. Komisyonda 8 yıllık kesintisiz eğitimde oluşturulması önerilen kademeler belirtilmezken genel kurulda 1-5. sınıf öğrencilerinin birinci kademe, 6-8. sınıf öğrencilerinin ise ikinci kademe olarak tanımlanması bekleniyor.





‘Temelde Allah inancı olmalı’



Şûrada Değerler Eğitimi Komisyonu’nda üyeler ilginç önerilerde bulundu. Komisyon üyeleri, bütün derslerde değerler eğitiminin verilmesini isterken farklılıklara saygı gösterilmesi ve demokratik yaklaşım çerçevesinde cinsel tercihlere saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Komisyon üyeleri şu önerilerde bulundu:



• Öğrencilere aktarılacak değerlerin temeli Allah inancı olmalı.



• Milli ve dini bayramların yer aldığı önemli günler listesine aşure günü de eklenmeli.



• 8 yıllık kesintisiz temel eğitim değerler eğitimine uygun olmadığı için 5+3 şeklinde kademeli eğitim uygulanmalı.



• Değerler eğitimi İslami terminoloji ile anlatılmalı.



• Üniversitelerdeki mezuniyetler ile bahar şenlikleri milli ve manevi değerlere uygun olarak yapılmıyor. Bu etkinlikler milli ve manevi değerler ile yapılmalı.



Öğretmenin Yetiştirilmesi ve İstihdamı Komisyonu’nda da bazı öneriler ve sorunlar sıralandı. Komisyonda, “Öğretmen olarak atanacakların öğretmenlik yapmasını engelleyecek fiziksel ve ruhsal rahatsızlığın olup olmadığı tespit edilmeli” önerisi getirildi. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey, 328 bin öğretmenin atanmayı beklediğini anımsatarak 2 yıl sonra bu sayının 500 bin olacağını ifade etti. Yetkililer, öğretmen atamalarının kasım sonu, aralık başında yapılmasının planlandığını ifade ettiler.





