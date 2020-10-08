8 yıldır tazminatlarını alamayan Somalı maden işçilerinin yürüyüşü öncesi valilikten yasak kararı

Soma'da 8 yıldır tazminatlarını alamayan 748 maden işçisinin 12 Ekim’de Ankara’ya başlatacağı yürüyüş, Soma Kaymakamlığı’nın kararı ile yasaklandı. Yürüyüş başvurusundan 20 dakika sonra yasak kararı alındığını bildiren sendika, 12 Ekim günü 60 kişilik ekip ile yürüyüşün gerçekleşeceğini duyurdu.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği madenci katliamının ardından Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı rödevans işletmesi yapan çeşitli madenlerden işçiler işten çıkarıldı. İşçiler hukuki mücadelelerine rağmen yıllardır haklarını alamıyordu. İşçiler haklarını alabilmek için geçen yıl Ankara’ya yürüyüş başlattı. Haklarının verileceği sözü verildi ancak yine alamadılar. İşçiler bu yıl da Ankara’ya gelerek, bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

23 Temmuz 2020 tarihinde Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan maden işçilerinin haklarının ödenmesi için kanun Meclis’ten geçti ancak Uyar Madencilik’te çalışan işçileri kapsama alınmadı. Bağımsız Maden İş Sendikası, Uyar Madencilik’te çalışan 748 işçinin de haklarını alabilmesi için mücadele süreci başlattı ancak işçilerinin bu mücadelesi Soma Kaymakamlığı’nın kararı ile sekteye uğradı.

Madencilerin 12 Ekim Pazartesi günü Ankara’ya başlatacağı yürüyüş Soma Kaymakamlığı’nın kararı ile yasaklandı. İşçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden- İş Sendikası ile Kaymakamlık görevlileri arasında gerçekleşen görüşmede, Manisa Valiliği’nin 6 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında ildeki bütün eylem ve etkinlikleri yasakladığı aktarıldı.

Sendika yasak kararına karşı yazılı açıklama yaptı. Yürüyüş için yapılan başvurudan 20 dakika sonra yasak kararı geldiğine dikkat çekilen açıklamada, yürüyüşün Kaymakamlık kararına rağmen yapılacağı duyuruldu:

“Her ne kadar kaymakamlık yapmayı planladığımız basın açıklamasını yasakladığını bildirmiş ise de yapılacak basın açıklaması sadece tartışmalı ve keyfi kaymakamlık kararına dahi aykırı değildir. Öncelikle kaymakamlık tarafından alınan karar sendikamızın yapacağı basın açıklamasını kapsamamaktadır. Kaymakamlık kararında da belirtildiği üzere basın açıklaması yapılması önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

60 kişiyle yürünecek

“12 Ekim 2020 tarihinde pandemi koşullarında alınması gerekli tüm önlemler maksimum düzeyde alınarak sosyal mesafe ve diğer tedbirler gözetilerek sadece 60 kişiyle sınırlı bir yürüyüş gerçekleştirilecektir. Yürüyüş başlangıcı öncesinde 60 kişinin ikişer metre mesafeyle ve Sağlık Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından belirtilen tüm pandemi önlemleri alınarak 301 kardeşimizin mezarlık ziyareti, ziyaret sonrası Cengiz Topel Meydanı’nda yürüyüş yapacakların uğurlanması, basına ve kamuoyuna bir basın bilgilendirmesi yapılacaktır. Katılım ve diğer koşullar genelge de belirtildiği şekliyle yapılacaktır.”

"Yürüyüş yasak kapsamına girmiyor"

“Dolayısıyla Soma kaymakamlık kararında belirtildiği gibi sendikamız tarafından yapılacak basın açıklaması; aşırı ve katlanılamaz şekilde zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek etkinliğimiz kaymakamlık kararının yasak kapsamına dahi girmemektedir.”