T24 - İnternet Andıcı davasından tutuklanan Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun, "internet sitelerinin kurulmasına o onay verdi" dediği ve ıslak imzalı onay belgesi sunduğu eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "8 yılda 85 bin alım yapıldı. Bu da onlardan birisidir. Hatırlamam bile" dedi.





'İnternet andıcında Vecdi Gönül'ün de imzası var'





Radikal gazetesinin haberine göre; AKP Antalya Milletvekili Vecdi Gönül de internet sitelerinin kurulması ve içeriğinden Genelkurmay’ı sorumlu tuttu.



Genelkurmay tarafından kurdurulan ve hükümete karşı kara propaganda yapmakla suçlanan internet siteleri davasında tutuklanan subaylardan biri de Tümgeneral Hıfzı Çubuklu. Çubuklu, mahkemedeki delil dosyasına giren bir evrakı göstererek internet andıcına eski Bakan Gönül’ün de onay verdiğini söyledi. Çubuklu, “İnternet sitesi kurmak suç ise, Vecdi Gönül de mi suçlu? O da mı hükümeti yıkmak istiyor?” sözleriyle kendisini savundu.



AKP’li Gönül ise, mahkemenin talebi üzerine o yazının gönderildiğini açıkladı. Gönül, “Biz onay vermedik, Genelkurmay Başkanlığı’nın ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine alım yaptık. 8 yılda 85 bin alım yapıldı. Bu da onlardan birisidir. Hatırlamam bile. Sincan’da yürüyen tankları da, bugün Irak’taki terör kamplarını vuran uçakları da Milli Savunma Bakanlığı aldı” dedi.



Radikal gazetesinin haberine göre, ‘internet andıcı’nın içeriğini onaylamasının mümkün olmadığını da vurgulayan Vecdi Gönül, “Sitelerin içeriğini mahkemelerin el koyması üzerine öğrendik. Mahkeme zaten gereğini yapacaktır” dedi. Genelkurmay’ın internet sitesine ihtiyaç duymasında sorun olmadığını da söyleyen Gönül, “Bugün ilköğretim çocuklarının bile internet sitesi var. Önemli olan iyiye mi, kötüye mi kullandığınızdır.” dedi.





