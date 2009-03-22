8 yılda 2.8 milyar

Özelleştirmeleri gündemde bulunan boğaziçi ve işletmedeki paralı otoyollardan son 8 yılda elde edilen toplam gelir 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Karayolları Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2001-2008 yılları köprü ve otoyol gelir verilerine göre, söz konusu dönemde elde edilen gelirin 1,8 milyar TL'lik bölümü otoyollardan sağlandı. Son sekiz yılda boğaziçi köprülerinden geçiş yapan araçlardan ise 1 milyar TL gelir elde edildi. İstatistiklere göre, söz konusu dönemde köprü ve otoyollardan çift yönlü olarak toplam 2 milyar aracın geçiş yaptığı bildirildi.



1,5 milyar liraya yeni köprü



Boğaziçine yeni bir köprünün yapımının gündemde olduğu bu günlerde ilgili kuruluşlarca yapılan hesaplamalara göre yeni bir köprünün çevre ve bağlantı yollarla birlikte yaklaşık 1,5 milyar TL'ye mal olması planlanıyor.



Son yıllarda geçiş kolaylığı sağladığı gerekçesi ile Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ve Otomatik Geçiş Sistemlerinin (OGS) kullanıldığı köprü ve otoyollardan ayda yaklaşık 45 milyon TL'lik gelir elde ediliyor.



Geçen yıl toplamında köprü ve otoyollardan yaklaşık 500 milyon TL'lik gelir elde edilmişti. Köprü ve otoyolların 2009 yılı toplam gelirinin ise 500 milyon TL'yi aşması planlanıyor.

