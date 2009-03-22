T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

8 yılda 2.8 milyar

Özelleştirmeleri gündemde bulunan boğaziçi ve paralı otoyollar 8 yılda iki yeni köprü parası kazandı.

22 Mart 2009 02:00

Özelleştirmeleri gündemde bulunan boğaziçi ve işletmedeki paralı otoyollardan son 8 yılda elde edilen toplam gelir 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2001-2008 yılları köprü ve otoyol gelir verilerine göre, söz konusu dönemde elde edilen gelirin 1,8 milyar TL'lik bölümü otoyollardan sağlandı. Son sekiz yılda boğaziçi köprülerinden geçiş yapan araçlardan ise 1 milyar TL gelir elde edildi. İstatistiklere göre, söz konusu dönemde köprü ve otoyollardan çift yönlü olarak toplam 2 milyar aracın geçiş yaptığı bildirildi.

1,5 milyar liraya yeni köprü

Boğaziçine yeni bir köprünün yapımının gündemde olduğu bu günlerde ilgili kuruluşlarca yapılan hesaplamalara göre yeni bir köprünün çevre ve bağlantı yollarla birlikte yaklaşık 1,5 milyar TL'ye mal olması planlanıyor.

Son yıllarda geçiş kolaylığı sağladığı gerekçesi ile Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ve Otomatik Geçiş Sistemlerinin (OGS) kullanıldığı köprü ve otoyollardan ayda yaklaşık 45 milyon TL'lik gelir elde ediliyor.

Geçen yıl toplamında köprü ve otoyollardan yaklaşık 500 milyon TL'lik gelir elde edilmişti. Köprü ve otoyolların 2009 yılı toplam gelirinin ise 500 milyon TL'yi aşması planlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24