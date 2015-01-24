8 yıl önce bir rahibe suikastten yakalanan kişi otomobilde infaz edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 8 yıl önce bir rahibe suikast hazırlığındayken yakalanan şahıs ile arkadaşı, bir otomobilde başlarında silahla vurulmuş halde bulundu.

DHA'nın haberine göre, gece saatlerinde Gedevet Yaylası yolu üzerinde meydana gelen olayda, yoldan çıkmış, çalışır halde gördükleri 33 L 4852 plakalı aracın yanına giden vatandaşlar, araç içerisinde iki kişinin cansız vaziyette yattığını gördüler.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucu araçta bulunan Murat Tabuk ve Murat Yavuz’un başlarına birer kuruş sıkılarak öldürüldükleri belirlendi.

İncil kilisesi rahibine suikast hazırlığında yakalandı

Murat Tabuk’un 30 Mart 2007'de Antalya İncil Kilisesi'nin Türk rahibi Ramazan Arkan'a suikast hazırlığındayken yakalandığı ardından ise Alanya BDP binasına saldırı planı kurduğu sırada polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada Tabuk ve Yavuz'un olaydan kısa bir süre önce bir restoranda üçüncü bir şahısla yemek yediklerini ardından ise oradan ayrıldıklarını tespit etti.



Görgü tanıklarının ihbarına göre hareket eden jandarma ekipleri, üçlünün restorandan ayrılmasının ardından kendilerini takip eden bir kamyonet ve bir otomobilin peşine düştüler. Olay yerinde savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemede araç içerisinde iki boş, dışında ise 7.65 mm çapında bir adet dolu tabanca mermisi bulundu.



Murat Tabuk ve Murat Yavuz'un cesetleri otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu'na gönderilirken, araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturmayı 11 Ağustos’ta Alanya'da işlenen Peter Horvath ile eşi Kerstin Horvath’ın cinayetini çözen 12 kişilik özel jandarma timinin üstlendiği öğrenildi.