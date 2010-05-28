8 yeni üniversite kuruluyor

T24 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 8 yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.



Tasarıya göre, Ankara'da ''Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'', Bursa'da ''Bursa Teknik Üniversitesi'', İstanbul'da ''İstanbul Medeniyet Üniversitesi'', İzmir'de ''Katip Çelebi Üniversitesi'', Konya'da ''Konya Teknik Üniversitesi'', Kayseri'de ''Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'', Erzurum'da ''Erzurum Üniversitesi'' kurulacak.



Antalya'da da ''Uluslararası Antalya Üniversitesi'' adıyla yeni bir üniversitesi oluşturulacak.



Üniversitelere bağlı fakültelerin de yer aldığı tasarı, akademik ve idari hizmetler için 15 bin 530 yeni kadro ihdas edilmesini öngörüyor.





Bazı üniversitelerin isimleri değiştirildi



Komisyonda, tasarıdaki 3 üniversitenin adı, verilen önergelerle değiştirildi.



Buna göre, ''İzmir Turgut Reis Üniversitesi'' adı ''Katip Çelebi Üniversitesi'', ''Konya Üniversitesi'' adı ''Konya Teknik Üniversitesi'', ''Kayseri Üniversitesi'' adı ''Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'' olarak kabul edildi.



Başka bir önergeyle de tasarıya yeni bir madde eklenerek, Antalya'da ''Uluslararası Antalya Üniversitesi'' adıyla vakıf üniversitesi kurulması kararlaştırıldı.





