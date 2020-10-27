8 yaşından beri işlediği cinayetlerle "dünyanın en genç seri katili" oldu

Hindistan'da Amarjeet Sada isimli bir çocuk, 8 yaşından beri işlediği cinayetler nedeniyle dünyanın en genç seri katili oldu.

Daily Star'ın aktardığı habere göre, Hindistan'ın Bihar eyaletinde 1998 yılında dünyaya gelen Amarjeet Sada, çocukluğu sırasında art arda cinayetler işledi.

İlk cinayetini 8 yaşında işleyen Sada, 6 yaşındaki kuzenini öldürdü. Sada, kısa süre sonra 8 aylık kız kardeşini öldürdü. Sada'nın amcası, cinayetlerden ailenin ve köy halkının haberdar olduğunu ancak bildirmediklerini iddia etti.

Sada, 2007 yılında ise komşularının 6 aylık bebeğini öldürdü. Anne, bebeğini bir okulda uyumaya bıraktı ve döndüğünde bulamadı. Sada'nın eski cinayetlerinden haberdar olan köy halkı, bebeğin kaybı üzerine kendisini işaret etti. Sada, polise bebeği öldürdüğünü itiraf etti.

Vakayla ilgilenen müfettiş Amit Lodha, Sada'nın psikiyatrik sorunları olduğunu, uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınacağını söyledi. Lodha, tüm cinayetlerin benzer şekilde işlendiğine dikkati çekti.