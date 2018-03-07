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8 yaşından beri babasının cinsel istismarına uğrayan genç kız, 9 yıl sonra şikayetçi oldu

" 42 yaşındaki baba '‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına alındı

07 Mart 2018 11:45

İstanbul Kağıthane'de, babası tarafından cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki  D.Y. şikayetçi oldu.  D.Y., ilk 8 yaşında babasının tacizine uğradığını belirterek, daha sonra hiç bırakmadığını ifade etti. 

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde önceki gece saat 02.00 sıralarında polis merkezine giden 17 yaşındaki D.Y. “Babam bana cinsel istismarda bulundu” diyerek şikâyetçi oldu. İlk kez 8 yaşındayken babasının tacizine uğradığını, sonra da hiç rahat bırakmadığını söyleyen D.Y., istismarın yıllardır sürdüğünü anlattı. Genç kızın ifadesi nöbetçi savcılığa bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre savcılığın talimatıyla 42 yaşındaki baba M.Y. ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden M.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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