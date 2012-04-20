8 yaşındaki tiryaki sigarayı bıraktı

Endonezya sosyal hizmetler yetkililerinden Arist Merdeke Sirait, 4 yaşından bu yana günde 25 sigara içen İlham'ın, birkaç hafta süren tedavisinin ardından sigara içmeyi bıraktığını belirtti.

Tedavi olmak üzere geçen ay Cava adasındaki köyünden Cakarta'ya getirilen İlham'ın, bir ayda iki kilo aldığını belirten yetkili, çocuğun sigarayı bıraktığını, ancak (aile) çevresinde uygun ortam sağlanmaması durumunda tekrar içmeye başlama riskinin bulunduğunu söyledi.

Yetkili, İlham'ın şu anda daha sakin olduğunu, ailesinin artık onunla gezmeye gidebildiğini ve çocuğa kitap okuyabildiğini söyledi.

Çocuğun tiryakiliğinin "kaygı verici düzeye çıktığı", sigarasız kaldığında saldırganlaştığı ve kontrol edilemez hale geldiği açıklanmıştı.

İlham'ın babası da, oğlunun sigarasız kaldığında camları ya da etrafındaki nesneleri kırdığını, tedavinin yararlı olmasını umduğunu söylemişti.