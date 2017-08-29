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8 yaşındaki Mahmut Suriye'deki savaşta gözünü kaybetmişti; Bakanlık protez göz için talimat verdi

Sağ gözünü kaybeden Mahmut, protez göz taktırabilmek için babasıyla çöp topluyordu

29 Ağustos 2017 19:06

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Halep'te evlerinin bombalanması sonucu sağ gözünü kaybeden ve protez göz taktırabilmek için Hatay'da babasıyla çöp toplayan 8 yaşındaki Suriyeli Mahmut İhsan ile ailesinin desteklenmesi talimatı verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halep'te bir yıl önce Esed güçleri tarafından evlerinin bombalanması sonucu yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Mahmut İhsan'ın protez göz talebine karşılık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi.

Bakan Kaya'nın talimatıyla Hatay'da ailesiyle yaşayan Mahmut'un protez göze kavuşturulması için gerekli işlemler başlatıldı. İhsan'ın, Antakya Devlet Hastanesinde muayene ettirilmesinin ardından tedavi ve protez göz için gereken bütün destek verilecek.

Bakan Kaya'nın özel olarak ilgilendiği Suriyeli aile, maddi olarak da desteklenecek. Mahmut'un tedavi sürecinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için ailenin yaşadığı evde tadilat yapılması veya ailenin başka bir eve taşınması planlanıyor.

Mahmut İhsan, Suriye'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarından atılan misket bombasının evlerinin üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış ve bir gözünü kaybetmişti.

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