8 yaşındaki Kübra, prizdeki kaçaktan akıma kapılıp öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da evde dokunduğu prizdeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kübra Asi, hastanede öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenice mahallesinde meydana geldi. Kübra Asi, evde oynadığı sırada prize dokundu. Prizdeki kaçak nedeniyle akıma kapılan küçük kız bir anda yere yığıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kübra Asi, doktorların müdahalesine karşı kurtarılamayarak öldü. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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