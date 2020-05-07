8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Ataç hayatını kaybetti

Kemik kanseriyle olağanüstü hal (OHAL) koşullarında mücadele etmek zorunda bırakılan 8 yaşındaki Ahmet Ataç, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktorların çabalarına karşın, üç kez kalbi duran Ahmet’in vefatını, hastanede anneye refakat eden Natali Avazyan duyurdu.

Ahmet Ataç’ın durumunun ağırlaşması üzerine, Tarsus Cezaevi’nde tutuklu bulunan baba Harun Reha Ataç için savcılıktan izin talep edildi. Aileye eşlik edenler, savcılığın ancak sabah gidiş için izin verdiğini, bu nedenle baba Ataç’ın oğlunun yanına gelemediği bilgisini paylaştı.

Anne ve baba Ataç, 20 Şubat 2018’de gözaltına alınmıştı. Zekiye Ataç, iki haftalık gözaltı sürecinden sonra serbest bırakılırken, Adana’da özel bir yurtta çalışan Harun Reha Ataç ise ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklandı. Bu süreçte çocukları Ahmet Ataç’ın ise kansere yakalandığı ortaya çıktı.