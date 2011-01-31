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Dünya

8 yaşındaki Juju, Mübarek'e mesaj gönderdi

Mısır'daki halk isyanını bastırmaya çalışan Hüsnü Mübarek'e akıl veren son isim 8 yaşındaki Suudi Arabistanlı Juju oldu.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - Mısır'daki halk isyanını bastırmaya çalışan Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e akıl veren son isim 8 yaşındaki Suudi Arabistanlı Juju oldu.

İşte Juju'nun Mübarek'e mesajı

Küçük kızın, Mübarek'e tavsiyelerde bulunduğu video internette izlenme rekorları kırıyor. Yaklaşık 50 saniyelik videoda, ismi Juju olarak açıklanan Suudi Arabistanlı kız, "Eğer şu an Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile konuşuyor olsaydın ona ne tavsiye ederdin" sorusuna şu cevabı veriyor: "Ona, ilelebet devlet başkanı kalmasını sağlayan yasayı kaldırmasını ve Mısır halkının oy kullanmasına izin vermesini söylerdim. Çünkü eğer bunu yapmazsan, senin için problem çıkaracaklar. Ve bu durum neticesinde senin için ülkeyi yönetmek daha da zor bir hal alacak ve onlar sonsuza dek televizyonlarda olacak." Juju videonun sonunda kameraya yaklaşarak, kısık sesle, "Bu arada, emrinde çalışan bazı polis memurları üniformalarını çıkarıp, halka katılıyor" diyor.


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